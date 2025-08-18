В Краснодаре доля сделок на рынке жилья за наличные превысила 60%

В 2024 году 50% операций на рынке жилья Краснодара проводилось за наличный расчет, 50% — с привлечением ипотеки, в 2025-м произошло смещение в пользу наличных, а доля ипотечных сделок снизилась до 39% из-за высокого уровня процентных ставок в начале года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщила директор федеральной компании «Этажи» в Краснодаре Светлана Лесникова.

Высокие ставки в начале года сделали ипотеку менее доступной для части покупателей. В такой ситуации многие предпочитали хранить сбережения на высокодоходных вкладах, отмечает эксперт.

«С началом снижения ключевой ставки ЦБ и улучшением ипотечных условий интерес к кредитованию растет: в июле количество ипотечных консультаций выросло на 18% к июню, в августе показатель сохранился; доля ипотеки по всем типам недвижимости к началу августа достигла 44% (минимум 23% был зафиксирован в январе 2025-го, максимум 67% — в августе 2024-го). Ожидаем постепенного восстановления доли ипотечных сделок во второй половине 2025 года»,— прокомментировала госпожа Лесникова.

Напомним, по данным компании «Этажи», спрос на рынке жилья в Краснодаре вырос почти втрое за последний год. По росту интереса среди покупателей лидируют однокомнатные квартиры: они запрашиваются примерно на 55% чаще двухкомнатных и почти в 2,5 раза чаще «трешек».

Андрей Пугачев