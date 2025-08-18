В Краснодаре спрос на рынке жилья за год вырос почти в три раза

Спрос на рынке жилья в Краснодаре вырос почти втрое за последний год, показывая динамику роста порядка +192% относительно аналогичного периода прошлого года, с помесячной динамикой порядка +70%. Такие данные «Ъ-Кубань» привела директор федеральной компании «Этажи» в Краснодаре Светлана Лесникова.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как отмечает госпожа Лесникова, по росту интереса среди покупателей лидируют однокомнатные квартиры: они запрашиваются примерно на 55% чаще двухкомнатных и почти в 2,5 раза чаще «трешек». Это объясняется более доступной ценой и возможностью быстрого решения жилищного вопроса. Многие покупатели предпочитают вторичный рынок из-за возможности немедленного заселения и оценки состояния жилья на месте. При этом ипотека на «вторичку» часто связана с более высокими ставками и более высокими ежемесячными платежами.

«Спрос на жилье стабилен среди людей разного возраста, от молодых специалистов до семей, которые хотят улучшить свои жилищные условия. Самая активная группа — это молодежь, 37,8% заявок поступает от людей в возрасте от 25 до 34 лет. Эта тенденция отражает растущее стремление молодых людей к приобретению собственного жилья»,— Светлана Лесникова

Кроме того, как отмечает собеседница издания, на рынок активно выходит поколение зумеров, которые среди прочего предпочитают удаленные форматы обслуживания.

Андрей Пугачев