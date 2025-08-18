Очереди на Крымском мосту превысили 2,6 тысячи автомобилей

По состоянию на 10:00 18 августа, на Крымском мосту в очередях на ручной досмотр находится около 2,6 тыс. автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на переправе.

Со стороны Тамани очередь составила 2015 транспортных средств при времени ожидания более пяти часов. Со стороны Керчи находилось 610 автомобилей, ожидание превышает два часа.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что ФСБ предотвратила попытку теракта на Крымском мосту, который готовила Украина.

Анна Гречко