В Краснодаре недостроенный ЖК «Огни города» оценили в 1,1 млрд рублей

Конкурсный управляющий обанкротившегося ООО «СЗ МСК-Инвест» выставит на торги залоговое имущество компании — ЖК «Огни города» — стоимостью 1,1 млрд руб. Активы будут реализованы единым лотом через электронную площадку, сообщается в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фото: жилой-краснодар.рф Фото: Фото: жилой-краснодар.рф

Лот включает земельный участок площадью 41,5 тыс. кв. м и три объекта незавершенного строительства. Все недостройки запланированы как многоквартирные дома общей площадью свыше 100 тыс. кв. м. Степень готовности объектов составляет от 3 до 17%. Недвижимость располагается в Краснодаре на улице Ипподромной, 11. Имущество находится в залоге у индивидуального предпринимателя Норика Авдалина.

Для участия в аукционе потребуется внести задаток в размере 5% от стартовой цены. Шаг торгов также составит 5% от начальной стоимости лота.

Участвовать в продаже могут российские и зарубежные физические и юридические лица.

Как писал «Ъ-Кубань», застройщик начал возводить ЖК «Огни города» в 2020 году. Компания планировала построить пять 24-этажных домов на земельном участке общей площадью 41,5 тыс. кв. м. Однако в 2021 году строительство пришлось заморозить из-за отсутствия в проектной документации социальной инфраструктуры и парковок.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО СЗ «МСК-Инвест» зарегистрировано в 2018 году в Краснодаре. Основной вид деятельности — деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика. Учредители — Владимир Жемеря (51%) и «Г.К. Чэнжунь Технолоджи Лимитед» (Гонконг) — головная компания ООО «МСК». Убыток компании за 2023 год составил 12,7 млн руб., кредиторская задолженность — 118,1 млн руб.

Конкурсный управляющий ООО СЗ «МСК-Инвест» Руслан Шуман заявлял ранее, что у жилищного комплекса нет дольщиков. В 2020 году на возведение первого этапа ЖК «Огни города» Сбербанк и застройщик заключили кредитный договор на сумму 3 млрд руб. Тогда же сообщили, что продавать квартиры в жилищном комплексе будут с использованием механизмов эскроу и льготной ипотеки.

Однако в ноябре 2023 года Арбитражный суд Краснодарского края признал ООО СЗ «МСК-Инвест» банкротом. Инициатором банкротства застройщика выступил ИП Осипов Сергей Вагакович. Компания задолжала предпринимателю более 298,1 млн руб. Заявитель указал, что в сентябре 2022 года между застройщиком и Сергеем Осипяном был заключен договор ипотеки земельного участка. Компания передала в залог предпринимателю земельный участок площадью 41,5 тыс. кв. м по адресу Ипподромная, 1/1. Однако обязательства, обеспеченные ипотекой земельного участка, должник не исполнил. В связи с чем Сергей Осипян обратился в суд с требованием о признании застройщика банкротом.

Тат Гаспарян