Суд признал законным изъятие 360 млн рублей у экс-замначальника ГУ МЧС Кубани

Третий апелляционный суд общей юрисдикции в Сочи подтвердил изъятие у бывшего заместителя начальника краснодарского главка МЧС Сергея Симоненко и его родственников активов на 360 млн руб. Суд оставил без изменений решение Краснодарского краевого суда от 1 апреля 2025 года, пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

В доход государства отошли незаконно приобретенные активы, включая 55 объектов недвижимости и 32 дорогих машины.

Суды первой и второй инстанций слушали гражданское дело по иску первого заместителя генерального прокурора РФ Анатолия Разинкина в закрытом режиме. В базе данных апелляционного суда фамилии участников процесса не указаны.

По данным Генпрокуратуры, претензии к полковнику МЧС возникли после проверки соблюдения антикоррупционного законодательства. Надзорное ведомство утверждает, что Симоненко использовал служебное положение для незаконного обогащения, оформляя имущество на родственников и доверенных лиц. Сам экс-чиновник заявляет о получении большого наследства от отца, который 20 лет руководил учебно-опытным хозяйством «Кубань» в пригороде Краснодара.

Прокуратура также установила, что Симоненко не урегулировал конфликт интересов при трудоустройстве племянника, который получил должность заместителя начальника отдела краевого управления МЧС.

Сергея Симоненко и его племянника уволили из МЧС в связи с утратой доверия. Экс-чиновник пытался оспорить это решение в Дорогомиловском районном суде Москвы, требуя изменить формулировку увольнения и обязать руководство МЧС предоставить другую работу. В июне 2025 года суд отказал Симоненко. Жалоба экс-спасателя находится на рассмотрении в Мосгорсуде.