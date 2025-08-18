Доля работников с зарплатой выше средней на Кубани составила 17%

Доля сотрудников с зарплатой выше среднего по стране в Краснодарском крае составила 17,3%. По этому показателю регион занял 66 место в рейтинге российских субъектов, подготовленном «РИА Новости».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С долей работников с зарплатой выше двух средних по стране Кубань показала результат 2,9%. Для сравнения, в Ямало-Ненецком автономном округе эти показатели достигли 66,5% и 22,6% соответственно. Москва заняла седьмое место с результатами 46,3% и 18,6%. Замыкает список Ингушетия — 6% и 1%.

В среднем по России доля работников с зарплатой выше среднего уровня составила 32,4%, выше двух средних — 8%. Оценка проведена «РИА Рейтинг» на основе официальной статистики за 2024–2025 годы с учетом региональных цен.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что Краснодарский край занял 63-е место в рейтинге регионов России по срокам достижения медианной зарплаты в 100 тыс. руб. Половине жителей региона понадобится 6,2 года, чтобы выйти на указанный уровень дохода.

Анна Гречко