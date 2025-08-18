Кубанские фермеры за 5 лет получили 8,6 млрд рублей господдержки

Аграрии Краснодарского края за пять лет получили государственную поддержку в размере 8,6 млрд руб. Об этом стало известно на ХХXVI съезде ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств, кооперативов и других малых сельхозпроизводителей Краснодарского края, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Гранты и субсидии доступны по всем направлениям деятельности. Для малых хозяйств действуют отдельные программы — в 2025 году их финансирование составляет 870 млн руб.

«Несмотря на все вызовы, мы сохраняем меры государственной поддержки, помогаем тем, кто живет на селе. Иначе мы можем потерять результаты многолетней работы», — заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

На съезде участники представили предложения по дальнейшему развитию отрасли. Среди них — максимальное упрощение системы отчетности и сокращение пакета документов для получения субсидий, активная работа по привлечению молодежи в сельское хозяйство. Также аграрии обсудили вопросы стоимости семян, исключения земель сельскохозяйственного назначения из границ населенных пунктов, развития рисовых систем и мелиорации.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в Краснодарском крае из-за засухи погибли почти 23 тыс. га озимых, в том числе больше 6 тыс. га фермерских полей. Пострадавшим хозяйствам Фонд микрофинансирования выдает займы до 5 млн руб. под 0,1% на топливо, семена и удобрения.

Алина Зорина