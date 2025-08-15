Главные новости за 15 августа. Кубань, Крым, Адыгея

МВД объявило в розыск бывшего депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека. Об этом сообщили в Telegram-канале республиканского управления ведомства. Его разыскивают по уголовной статье, однако подробности не раскрываются.

В Адыгее на 1 июля 2025 года кредитный портфель юридических лиц и индивидуальных предпринимателей составил 42,2 млрд руб., что более чем на 20% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

В Севастополе будут судить местного жителя, обвиняемого в государственной измене. Следствие установило, что Дмитрий Мыськов, находясь на территории Севастополя, начал сотрудничать со спецслужбами вооруженных сил Украины через мессенджер. По указанию куратора он фотографировал места размещения кораблей Черноморского флота, а также дислокацию и перемещение вертолетов войск национальной гвардии РФ. После этого он отправлял фотоматериалы представителю ВСУ и получал за это деньги.

Хостинский районный суд приговорил сочинского блогера Анатолия Ботвинова к 2,6 годам лишения свободы за попытку вымогательства 1 млн руб. у строительной компании под угрозой публикации ложной информации о ее деятельности.

Арбитражный суд Краснодарского края лишил АО «Александрия» права собственности на защитное сооружение гражданской обороны площадью 918,6 кв. м в Краснодаре и передал объект государству.

Бывший руководитель межрегионального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Республике Крым и Севастополю приговорен к шести годам колонии строгого режима за получение взятки.

Специалисты завершили демонтаж выступающих частей корпусов затонувших фрагментов танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Общая протяженность удаленных конструкций составила 287 метров.

На строительство хирургического корпуса городской клинической больницы в Майкопе направят 1,8 млрд руб. Информация об этом содержится на сайте госзакупок.

В Краснодарском крае планируют запретить публикацию в интернете информации об атаках беспилотников и ввести штрафы за нарушения. Об этом департамент информационной политики региона сообщил Союзу журналистов Кубани.

Центральный районный суд Сочи приговорил к условным срокам бывшую начальницу отдела обеспечения судопроизводства Лазаревского райсуда Галину Ямпольскую и юриста Товмаса Баланяна за попытку организовать коррупционную схему при распределении гражданских дел.