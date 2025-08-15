В Майкопе построят хирургический центр за 1,8 млрд рублей

На строительство хирургического корпуса городской клинической больницы в Майкопе направят 1,8 млрд руб. Информация об этом содержится на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Сдача объекта запланирована на 15 декабря 2027 года. Заказчиком является государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Стройзаказчик».

Закупка опубликована 15 августа. Заявки принимаются до 25 августа 2025 года.

Ранее глава региона Мурат Кумпилов сообщил в своем Telegram-канале, что в 2025 году на строительство и ремонт важных объектов в Адыгее направят около 14 млрд руб., в том числе 9,6 млрд руб. — из федерального бюджета. Средства направят строительство, реконструкцию и ремонт объектов здравоохранения, образования, культуры, спорта и туризма. Сейчас работы ведутся на 80 объектах, 13 из которых готовы.

Алина Зорина