В Сочи юрист и сотрудница суда получили условные сроки за коррупцию

Центральный районный суд Сочи приговорил к условным срокам бывшую начальницу отдела обеспечения судопроизводства Лазаревского райсуда Галину Ямпольскую и юриста Товмаса Баланяна за попытку организовать коррупционную схему при распределении гражданских дел, пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Галина Ямпольская получила четыре года условно за покушение на посредничество во взяточничестве и мошенничество с использованием служебного положения (ч. 2 ст. 291.1 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ). Юрист Товмас Баланян приговорен к семи годам условно за попытку дачи взятки в крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291 УК РФ), он также должен выплатить штраф 4,7 млн руб.

Согласно приговору, инициатором схемы выступил Баланян, который ранее возглавлял один из третейских судов в Сочи. Юрист полагал, что алгоритмы автоматизированной системы распределения дел ГАС «Правосудие» можно настроить таким образом, чтобы конкретные дела попадали к определенным судьям.

В 2021 году Баланян предложил Ямпольской организовать передачу интересующих его гражданских дел нужным судьям за денежное вознаграждение. Женщина согласилась и привлекла к схеме двух технических специалистов суда, якобы ответственных за настройку системы распределения заявлений. За каждое дело Баланян переводил на счет Ямпольской от 20 до 50 тыс. руб. Всего она получила 235 тыс. руб., из которых 125 тыс. передала сообщникам за манипуляции с алгоритмами ГАС «Правосудие».

Однако сотрудники суда обманули Ямпольскую — модуль распределения дел продолжал работать в штатном режиме. В свою очередь, Ямпольская присвоила часть денег, предназначенных для передачи взяток, что квалифицировано как мошенничество.

Оба подсудимых полностью признали вину. Приговоры вступили в силу и не обжаловались.