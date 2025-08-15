Экс-главу крымского Ростехнадзора осудили на шесть лет за взятку

Бывший руководитель межрегионального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Республике Крым и Севастополю приговорен к шести годам колонии строгого режима за получение взятки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю, будучи руководителем ведомства, чиновник содействовал ускоренному технологическому присоединению к электросетям элитного дома в поселке Гурзуф. Взамен он якобы потребовал двухуровневую квартиру в том же здании, которую самостоятельно выбрал и оформил на тещу.

Преступление выявили сотрудники УФСБ. В апреле 2023 года фигурант был уволен с должности главы управления Ростехнадзора.

Осужденный получил шесть лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом 11,5 млн руб. Стоимость квартиры оценена в 5,7 млн руб.

Ялтинский городской суд признал чиновника виновным в получении взятки в особо крупном размере. Верховный суд Республики Крым в апелляционной инстанции поддержал позицию обвинения и оставил приговор без изменений.

Помимо лишения свободы и штрафа, осужденный лишен права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления на пять лет. Кроме того, квартира, полученная в качестве взятки, была конфискована.

Анна Гречко