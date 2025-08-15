Житель Севастополя обвиняется в государственной измене

В Севастополе будут судить местного жителя, обвиняемого в государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба местной прокуратуры.

Следствие установило, что в период с июля по сентябрь 2024 года 45-летний Дмитрий Мыськов, находясь на территории Севастополя, начал сотрудничать со спецслужбами вооруженных сил Украины через мессенджер. По указанию куратора он фотографировал места размещения кораблей Черноморского флота, а также дислокацию и перемещение вертолетов войск национальной гвардии РФ. После этого он отправлял фотоматериалы представителю ВСУ и получал за это деньги.

Севастопольца задержали сотрудники УФСБ России по Республике Крым и Севастополю. Сейчас он находится под стражей. Фигурант обвиняется по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Уголовное дело направлено в суд.

Алина Зорина