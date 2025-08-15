Кредитный портфель бизнеса в Адыгее превысил 42 млрд рублей

В Адыгее на 1 июля 2025 года кредитный портфель юридических лиц и индивидуальных предпринимателей составил 42,2 млрд руб., что более чем на 20% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Южного ГУ Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Наибольшая доля в корпоративном портфеле региона приходится на компании, работающие с недвижимостью — 45,7%. Далее следуют обрабатывающие производства и сельхозпредприятия (по 17,6%). Рост в основном обеспечили малые и средние компании: кредитные обязательства увеличились на 19,8%, до 36,2 млрд руб. При этом годом ранее темпы роста составляли 68,5%.

Замедление динамики, по словам управляющего Отделением Банка России по Адыгее Сергея Самойленко, связано с политикой регулятора по повышенной ключевой ставке, что сдерживает внутренний спрос и снижает инфляцию. Достичь уровня в 4% ЦБ планирует в 2026 году.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что объем накоплений жителей Краснодарского края на банковских счетах по состоянию на 1 июля 2025 года превысил 1,7 трлн руб., увеличившись за год почти на 18%.

Анна Гречко