Сочинский блогер осужден на 2,5 года за вымогательство у стройкомпании

Хостинский районный суд приговорил сочинского блогера Анатолия Ботвинова к 2,6 годам лишения свободы за попытку вымогательства 1 млн руб. у строительной компании под угрозой публикации ложной информации о ее деятельности. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что фигурант вел профиль в социальной сети «Яндекс Дзен», где публиковал материалы о недвижимости в Сочи. В декабре 2024 года он связался с руководителем службы безопасности строительной фирмы и потребовал 1 млн руб. В случае отказа мужчина угрожал опубликовать в соцсетях ложные сведения о недобросовестности организации при возведении объекта в городе.

Руководство фирмы обратилось в УФСБ России по Краснодарскому краю. В ходе оперативного эксперимента Анатолия Ботвинова задержали сразу после получения средств.

На судебном заседании блогер полностью признал вину и извинился перед представителем потерпевшей стороны. Хостинский районный суд назначил ему наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима.

Защита обжаловала приговор, однако Краснодарский краевой суд при рассмотрении дела в апелляционном порядке не нашел оснований для его изменения. Приговор вступил в законную силу.

Анна Гречко