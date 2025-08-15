Росимущество отсудило у краснодарской фабрики «Александрия» бомбоубежище

Арбитражный суд Краснодарского края лишил АО «Александрия» права собственности на защитное сооружение гражданской обороны площадью 918,6 кв. м в Краснодаре и передал объект государству. Информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.

Иск подало МТУ Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Краснодарском крае и Республике Адыгея (Росимущество). Спорным объектом является подвальное помещение на улице имени Академика Павлова, 64.

Суд признал отсутствующим право собственности акционерного общества на данный объект недвижимости. Регистрация права компании в ЕГРН была произведена 22 апреля 2021 года. По решению суда запись о праве собственности АО «Александрия» подлежит исключению из Единого государственного реестра недвижимости. Одновременно за Российской Федерацией признается право собственности на защитное сооружение.

В компании «Александрия» на запрос «Ъ-Кубань» ответили, что «идет правовой процесс передачи помещения бомбоубежища администрации города, в соответствии с действующим законодательством».

Швейная фабрика «Александрия» — одно из старейших швейных производств России, работает в Краснодаре с 1933 года, производит мужские и школьные костюмы, пиджаки, брюки и сорочки. По данным системы Rusprofile, руководит обществом Оксана Садовская. Выручка в 2024 году — 279 млн руб., чистый убыток — 5,7 млн руб.

В марте 2023 года стало известно, что мощности швейной фабрики «Александрия» перенесли из центра Краснодара в основное здание предприятия по адресу ул. Академика Павлова, 64. Здание на пересечении Гоголя и Седина было продано в 2022 году. Сумма сделки и имя покупателя исторического наследия не разглашаются. Новый собственник решил перестроить его под офисы, галереи и заведения общепита. Разработкой концепции занималась ГК «Даль».

Лия Пацан