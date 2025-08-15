Главные новости за 15 августа. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

СКР завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя председателя комитета по транспорту Санкт-Петербурга Рената Ягудина. Чиновник, считают правоохранители, договорился о взятке в 3,5 млн рублей с представителем ООО «Фавор-Гарант». За «откат» он, якобы, обещал рекламной компании помощь при размещении закупки лайтпостеров для остановок. Сам господин Ягудин вину признает только частично, настаивая на переквалификации статьи.

По итогам контрольных мероприятий в центре Петербурга в отделы полиции забрали нескольких мигрантов. Правоохранители проверили документы у 378 граждан, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Целью правоохранителей была фиксация нарушений миграционного законодательства и правил дорожного движения. Нарушивших режим пребывания в РФ привлекли к административной ответственности.

АО «Невский экологический оператор» объявило конкурс на поиск подрядной организации по подготовке предполагаемого места под КПО «Юго-Западный-2» в Пениковском сельском поселении Ломоносовского района Ленобласти к инженерным изысканиям. Стоимость контракта почти 52 млн рублей, срок выполнения — февраль 2026 года. Подробнее — в материале «Ъ-СПб».

Структура основателя сети магазинов «Семишагофф» Виталия Поздеева намерена потратить почти 1,5 млрд рублей на склад в поселке Шушары. Сделку планируют заключить из-за роста рыночной доли. В 2025 году на «Семишагофф» может прийтись 5,9% розничных продаж продовольствия в РФ. ООО «ТК "Прогресс"» одержало победу в торгах по продаже складского комплекса площадью 7,8 тыс. кв. м и 5,5 га под ним в Петербурге. Покупка объекта может быть оформлена в рамках реализации имущества обанкротившегося ООО «Невская логистика».

На Богословском кладбище 15 августа было людно. Сюда в день 35-летия со дня смерти лидера группы «Кино» Виктора Цоя пришли поклонники рок-музыканта, сообщил с места событий корреспондент «Ъ-СПб». В 12:27 у могилы Виктора Цоя была объявлена минута молчания. По ее завершении поклонники начали аплодировать в память о своем кумире. Подробнее о том, что происходило на Богословском кладбище, — в материале «Ъ-СПб».

За первые шесть месяцев 2025 года резиденты ОЭЗ «Санкт-Петербург» инвестировали в свои проекты 15,3 млрд рублей — почти на 60% больше, чем годом ранее. Наиболее активно средства вкладывали фармкомпании «Биокад» и «Цитомед», а также производители двигателей «ОДК-Климов» и «Точка плавления». В январе-июне количество новых занятых рабочих мест в ОЭЗ увеличилось на 170% — трудоустроено 615 специалистов. Совокупная выручка резидентов в первом полугодии составила 51,7 млрд рублей.

Группа RBI получила разрешение на строительство элитного ЖК «Визионер» по адресу Средняя Колтовская ул., 9-11 в Петроградском районе, реализация проекта намечена на IV квартал 2028 года. Проект предусматривает возведение трех корпусов высотой от четырех до девяти этажей. Всего в комплексе разместят 225 квартир площадью от 32 до 147 кв. м, на верхних этажах будут террасы. Первый этаж займут 15 коммерческих помещений площадью от 40 до 122 кв. м.

Энергетики приступили к обновлению головного участка тепломагистрали «Вторая Южная» в Московском районе. Работы проводятся в рамках программы обновления тепловых сетей АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», которое с 2023 года полностью контролируется Смольным. Планируется, что специалисты обновят почти 3 км теплопроводов, по которым осуществляется пуск подачи теплоносителя от ТЭЦ до домов Московского района. Завершить реконструкцию магистрали предполагается в IV квартале 2029 года.

Экс-иеромонаха РПЦ из Петербурга Иоанна Курмоярова признали иностранным агентом, следует из картотеки Минюста РФ. Годом ранее он вышел из колонии после отсидки по делу о фейках об армии за видео на YouTube. Помимо бывшего священника в список также попали публицист Марк Солонин, журналисты Марк Кротов и Игорь Рудников, а также культурный центр из Сыктывкара «Револьт-центр» (все признаны иностранными агентами в РФ). Из реестра исключили ООО «Философия ненасилия» в связи с ликвидацией организации.

ГК «Ленстройтрест» получила разрешение на ввод в эксплуатацию финальной очереди жилого комплекса «Янила Драйв». Он входит в масштабный проект «Янила» который начали возводить во Всеволожском районе Ленинградской области еще в 2012 году. Завершающий четвертый этап строительства включает в себя шесть корпусов высотой от семи до одиннадцати этажей, в которых разместились 688 квартир площадью от 26 до 90 кв. м.

Петербургская полиция задержала двух подростков, причастных к избиению «двойника» Владимира Ленина. Инцидент произошел 13 августа на детской площадке возле одного из домов по улице Костюшко. По факту избиения 54-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК). В ходе следствия удалось установить личности двух нападавших: 14-летнего восьмиклассника и 13-летнего семиклассника. На следующий день после драки их задержали.

ГУП «Петербургский метрополитен» объявило конкурс по разработке проектной и рабочей документации для комплексного капитального ремонта станции «Гражданский проспект». Начальная (максимальная) стоимость контракта по этому тендеру составляет 94 млн рублей, обратил внимание «Ъ-СПб» на материалы сайта госзакупок. На станции планируется капитально отремонтировать вестибюль и наклонный ход, а также полностью заменить действующие эскалаторы.