НЭО расчищает место

АО «Невский экологический оператор» объявило конкурс на поиск подрядной организации по подготовке предполагаемого места под КПО «Юго-Западный-2» в Пениковском сельском поселении Ломоносовского района Ленобласти к инженерным изысканиям. Стоимость контракта почти 52 млн рублей, срок выполнения — февраль 2026 года. Местные жители выступают против проекта, оспаривают передачу земельного участка из федеральной собственности в муниципальную и говорят о необходимости проведения детальной прокурорской проверки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Помимо обеспокоенности близостью жилых домов граждане обращают внимание на то, что данная территория характеризуется высоким уровнем залегания грунтовых вод и повсеместным заболачиванием

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Помимо обеспокоенности близостью жилых домов граждане обращают внимание на то, что данная территория характеризуется высоким уровнем залегания грунтовых вод и повсеместным заболачиванием

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Информация о конкурсе на выполнение работ по сносу (вырубке) зеленых насаждений, их разборке, складированию в установленном месте древесных отходов и почвенно-растительному слою для проведения инженерных изысканий КПО «Юго-Западный-2» для нужд АО «Невский экологический оператор» появилась на портале госзакупок 13 августа. Местом проведения работ обозначено: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Пениковское сельское поселение, у деревни Таменгонт. Заявки на участие в тендере принимаются до 28 августа. Начальная стоимость контракта — 51,949 млн рублей.

Изначально НЭО планировал строить КПО «Юго-Западный» (Брандовка) к югу от Петергофа. В 2023 году объект был исключен судом из территориальной схемы Ленинградской области по обращению с отходами по иску местных жителей из-за возможного риска для водоснабжающей системы фонтанов Петергофа.

О планах регоператора по размещению комплекса «Юго-Западный-2» в деревне Таменгонт стало известно в ноябре 2024 года. Данный объект четвертого класса опасности мощностью 600 тыс. тонн в год планируется возвести на земельном участке площадью более 100 га. Намерения вызвали беспокойство местных жителей, которым «без исследований и экспертиз понятно», что строить объект в указанном месте нельзя.

Земельный участок, рассказал «Ъ-СПб» Иван Новиков, председатель СНТ «Буран», член общественного движения «СтопполигонТаменгонт», находится в беспрецедентной близости к жилым домам и населенным пунктам Пениковского и Большеижорского поселений (от 990 м до 3 км). «И это несмотря на то, что губернатор Александр Дрозденко публично и неоднократно заверял жителей, что в Ленинградской области действует трехкратная санитарно-защитная зона при объектах по обращению с отходами»,— отмечают активисты. По их словам, все профильные комитеты правительства Ленинградской области на запросы жителей единогласно отвечают, что решение о строительстве опасного объекта будет принято по результатам инженерных изысканий в соответствии с заключением государственной экологической экспертизы.

Кроме этого, в предполагаемую санитарно-защитную зону этого объекта (1 км) попадают три многоквартирных жилых дома №№ 10, 11, 12 на улице 2-й Бригады Моряков деревни Таменгонт, которые, как утверждают инициативные граждане, при отсутствии проекта организации санитарно-защитной зоны, но по согласованию профильных комитетов уже решено расселять без согласия жителей этих домов.

Помимо обеспокоенности близостью жилых домов, граждане обращают внимание на то, что данная территория характеризуется высоким уровнем залегания грунтовых вод и повсеместным заболачиванием, а власти уже сейчас допускают понижение подземных вод и осушение болот без оценки перспективы нарушения водоснабжения окружающих населенных пунктов. Выбранное место также покрыто многолетними лесными насаждениями, которые предполагается вырубить.

Граждане указывают, что в 2019 году приказом Минобороны земля была незаконно передана из федеральной в муниципальную собственность. В апреле 2025 года жители обратились с соответствующим заявлением в Военную прокуратуру Ленинградского военного округа, просили оспорить сделку в арбитражном суде, но пока получили «немотивированный отказ». Сейчас граждане оспаривают этот отказ на том основании, что отчуждение имущества из собственности Российской Федерации должно проводиться по основаниям и в четком соответствии с действующим законодательством, а отступления от этого правила требуют детальной прокурорской проверки.

«Проведение инженерных изысканий позволяет определить соответствие участка намечаемой деятельности. Это достаточно долгий процесс, который проводится в соответствии с российским законодательством и который включает в себя инженерно-геодезические, инженерно-экологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-геологические (в том числе инженерно-гидрогеологические), инженерно-геофизические и историко-культурные изыскания. Только после проведения всех этих изысканий возможно понять, подходит ли данный участок для намечаемой деятельности. Не секрет, что город нуждается в дополнительных мощностях в сфере обращения с ТКО, и наша компания находится в постоянном поиске подходящих участков»,— сообщили в пресс-службе НЭО.

Как уже сообщал «Ъ-СПб», на этой неделе губернатор Ленинградской области Дрозденко объявил даты закрытия двух полигонов по размещению отходов в Ленобласти, которые продолжают принимать ТКО, образованные в Петербурге, от НЭО.

Это объекты размещения «Новый Свет — ЭКО» в Гатчине и «Эко Плант» в Тосненском районе (см. «Ъ-СПб» от 14.08.2025). Закрытие объектов отражено в новой редакции терсхемы по обращению с отходами от 12 августа, в которой с 2029 года в качестве площадки для размещения ТКО из города в объеме 600 тыс. тонн в период 2029–2038 годов указан КПО «Юго-Западный-2».

Муниципальный депутат Колтушского городского поселения, член КПРФ, председатель координационного экологического союза Ленобласти Лариса Мухина полагает, что все современные КПО по факту представляют собой мусорные полигоны с небольшими сортировочными линиями. «Почему это называют КПО, я не знаю. Наверное, чтобы народ до конца не понимал, не осознавал объем трагедии, который их ждет в ближайшее время»,— считает она. По мнению депутата, сейчас в стране необходимо менять саму концепцию обращения с отходами, уходить от полигонного захоронения и ставить в этой сфере другие цели: «Не обеспечивать доходность регоператора, а решать экологические вопросы, возвращаться к советской модели, сокращать образование отходов и исполнять 89-й федеральный закон в той последовательности, в какой он предусмотрен».

Александра Тен