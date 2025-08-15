В Ленобласти введут жилой квартал «Янила» спустя 13 лет после начала строительства

ГК «Ленстройтрест» получила разрешение на ввод в эксплуатацию финальной очереди жилого комплекса «Янила Драйв». Он входит в масштабный проект «Янила» который начали возводить во Всеволжском районе Ленинградской области еще в 2012 году. Об этом сообщили в пресс-службе застройщика.

Завершающий четвертый этап строительства включает в себя шесть корпусов высотой от семи до одиннадцати этажей, в которых разместились 688 квартир площадью от 26 до 90 кв. м. Всего в рамках проекта «Янила» построено 250 тыс. кв. м жилья на площади в 42 га.

Проект жилого комплекса разработан шведским архитектурным бюро Semren & Mansson MOS. Фасады домов выполнены в пастельных тонах и украшены яркими акцентами — балконными решетками цвета брусники, клинкерной плиткой на нижних этажах и металлическими панелями у входов.

На территории уже функционируют два муниципальных детских сада на 105 и 107 мест, один частный и школа на 825 учеников. В комплексе также реализованы закрытые дворы с «умными» воротами, оснащенными системой контроля доступа.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что группа RBI построит элитный жилой комплекс на Петроградской стороне к концу 2028 года.

Артемий Чулков