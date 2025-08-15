RBI построит элитный жилой комплекс на Петроградской стороне к концу 2028 года

Группа RBI получила разрешение на строительство элитного ЖК «Визионер» по адресу Средняя Колтовская ул., 9–11 в Петроградском районе, реализация проекта намечена на IV квартал 2028 года. Об этом рассказали «Ъ-СПб» в пресс-службе девелопера.

Проект предусматривает возведение трех корпусов высотой от четырех до девяти этажей. Всего в комплексе разместят 225 квартир площадью от 32 до 147 кв. м, на верхних этажах будут террасы. Первый этаж займут 15 коммерческих помещений площадью от 40 до 122 кв. м. Под зданиями построят подземную парковку на 153 автомобиля и 50 велосипедов, там же будут находиться 44 кладовых помещения.

Архитектором ЖК выступил Евгений Герасимов. Визуально «Визионер» отсылает к силуэту расположенной рядом силовой станции фабрики «Красное знамя», выполненной в стиле авангардного конструктивизма.

В комплекс можно будет попасть через две входные группы, в каждой из которых разместят декоративные керамические панно от петербургского художника и скульптора Юлии Клоповой. В ЖК организуют собственный фитнес-клуб на 155 кв. м с зоной для пилатеса и массажный кабинет. Во дворе появится пейзажный сад, с тематическими зонами для детей, подростков и взрослых и беседка с уличными обогревателями.

Домофония, телеметрия и видеонаблюдение будут цифровыми. Для снижения уровня шума застройщик собирается применить технологию «плавающий пол», возвести двойные перегородки между жилыми комнатами и санузлами и установить тихие лифты. Климат обеспечат приточно-вытяжная система вентиляции, дополнительные вентканалы для организации кухонной вытяжки, возможность установки системы вентиляции с рекуперацией, а также многослойные фасады. Отопление организуют с помощью собственной котельной.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что RBI построит санаторный комплекс «Репин» в Курортном районе Петербурга.

Артемий Чулков