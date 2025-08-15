Полиция проверила почти 400 граждан во время миграционного рейда в Петербурге

По итогам контрольных мероприятий в центре Санкт-Петербурга в отделы полиции забрали нескольких мигрантов. Правоохранители проверили документы у 378 лиц, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Целью правоохранителей была фиксация нарушений миграционного законодательства и правил дорожного движения. Полиция работала на различных магистралях, включая набережную Обводного канала и площадь Суворова.

Нарушивших режим пребывания в России привлекли к административной ответственности. Также правоохранители изучили техническое состояние 235 машин и проверили наличие у водителей необходимых документов. При проверке установили автомобиль с «тонировкой», среди нарушений были эксплуатация неисправных транспортных средств и отсутствие полиса ОСАГО. Нарушителей также привлекли к административной ответственности.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что полиция с 8 по 10 августа остановила свыше 140 нетрезвых водителей в Петербурге и Ленобласти.

Татьяна Титаева