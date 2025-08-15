Двоих подозреваемых в избиении «двойника» Ленина подростков задержали в Петербурге

Петербургская полиция задержала двух подростков, причастных к избиению «двойника» Владимира Ленина 13 августа. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Видеозапись, на которой недалеко от дома 48 по улице Костюшко на детской площадке группа подростков избивает мужчину, внешне похожего на Владимира Ленина, появилась в интернете 13 августа. Правоохранители начали проверку, в ходе которой установили личность потерпевшего — им оказался 54-летний местный житель.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве (ч.2 ст. 213 УК). В ходе следствия удалось установить личности двух нападавших: 14-летнего восьмиклассника и 13-летнего семиклассника. На следующий день после драки их задержали и доставили в следственные органы. Остальных участников конфликта пока не нашли.

Артемий Чулков