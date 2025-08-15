«Семишагофф» намерен стать владельцем склада в Шушарах

Структура основателя сети магазинов «Семишагофф» Виталия Поздеева намерена потратить почти 1,5 млрд рублей на склад в поселке Шушары. Сделку планируют заключить из-за роста рыночной доли, пишет «Ъ». В 2025 году на «Семишагофф» может прийтись 5,9% розничных продаж продовольствия в России.

ООО «ТК "Прогресс"» 13 августа одержало победу в торгах по продаже складского комплекса площадью 7,8 тыс. кв. м и 5,5 га под ним в Санкт-Петербурге, указано в информации на портале «Федресурс». Покупка объекта может быть оформлена в рамках реализации имущества обанкротившегося ООО «Невская логистика». Потенциальный новый владелец предложил за склад 1,49 млрд рублей.

ТК «Прогресс» принадлежит Виталию Позднееву, основателю сети жестких дискаунтеров «Семишагофф». На территории Петербурга и Ленобласти насчитывается более 188 точек. По результатам 20204 году выручка ритейлера увеличилась на 19% и достигла 54,8 млрд рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что количество магазинов «Вкустер» в Петербурге с начала года сократилось более чем в два раза.

Татьяна Титаева