Документацию по ремонту станции «Гражданский проспект» подготовят за 94 млн рублей
ГУП «Петербургский метрополитен» объявило конкурс по разработке документации для комплексного капитального ремонта станции «Гражданский проспект». Начальная (максимальная) стоимость контракта по этому тендеру составляет 94 млн рублей, обратил внимание «Ъ-СПб» на материалы сайта госзакупок.
Фото: Андрей Цедрик / Коммерсантъ
Согласно техзаданию, потенциальному подрядчику необходимо будет провести инженерные изыскания и подготовить проектную и рабочую документацию. На станции планируется капитально отремонтировать вестибюль и наклонный ход, а также полностью заменить действующие эскалаторы. Работы предполагается выполнить в два этапа и завершить до 17 января 2028 года.
Заявки на конкурс принимаются до 1 сентября 2025 года. Итоги планируется подвести 8 сентября.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в конце июня на капитальный ремонт закрыли станцию метро «Парк Победы». Работы будут вестись два года. Реконструкцию оценивают в 3,2 млрд рублей.