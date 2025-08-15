В первом полугодии вложения резидентов ОЭЗ выросли почти на 60% к прошлому году

За первые шесть месяцев 2025 года резиденты «Особой экономической зоны "Санкт-Петербург"» (ОЭЗ СПб) инвестировали в свои проекты 15,3 млрд рублей – почти на 60% больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Петербурга.

Наиболее активно средства вкладывали фармкомпании «Биокад» и «Цитомед», а также производители двигателей «ОДК-Климов» и «Точка плавления».

В январе-июне количество новых занятых рабочих мест в ОЭЗ СПб увеличилось на 170% — трудоустроено 615 специалистов.

Совокупная выручка резидентов в первом полугодии составила 51,7 млрд рублей, что на 20% выше уровня аналогичного периода 2024 года. Наибольшую выручку получили «Биокад», «ВЕРТЕКС», «Новартис Нева» и «ПАНТЕС».

За полгода компании ОЭЗ СПб заплатили 6,4 млрд рублей налогов. Из них 1,6 млрд рублей получил региональный бюджет.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Петербурге ищут подрядчика для проектирования инфраструктуры площадки ОЭЗ «Шушары».

Артемий Чулков