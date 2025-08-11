Главные новости за 11 августа. Кубань, Крым, Адыгея

Обломки беспилотников обнаружили на территориях Темрюкского и Славянского районов. Пострадавших и погибших нет.

Жители Краснодарского края днем 11 августа сообщили о масштабных сбоях в работе мессенджеров WhatsApp и Telegram.

Власти Сириуса остановили деятельность Казачьего рынка, где продавали некачественную алкогольную продукцию, после употребления которой погибли около 10 человек.

Со стороны Тамани на подъезде к Крымскому мосту утром 11 августа скопилось более 1,3 тыс. автомобилей.

В центре Краснодара на 10 дней ограничат движение из-за замены коллектора. С 23:00 11 августа до 5:00 27 августа на ул. Октябрьской в Краснодаре перекроют участок от дома №64 до №70.

Жительница Уфы скончалась в больнице 10 августа после отравления метанолом от чачи, купленной на рынке в Сириусе. На 8 августа медики оценивали состояние пациентки как крайне тяжелое.

Правительство России предоставило Краснодарскому краю возможность списать более 1,6 млрд руб. задолженности по отдельным бюджетным кредитам. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В станице Андрюки Мостовского района Краснодарского края стартует проект строительства аэропорта «Псебай» с объемом инвестиций 289,7 млн руб. Срок реализации проекта — до 2027 года.

Движение по развязке на Дзержинского в Новороссийске запустят к 1 сентября. Полностью завершить работы планируется до 15 декабря 2025 года.

В Краснодаре на ремонт кондиционеров в транспорте КТТУ направят 9 млн руб. Подрядчику будет необходимо провести диагностику неисправностей, а также заменить и отремонтировать систему кондиционирования.