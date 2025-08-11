На въезд в Крым со стороны Тамани образовалась многокилометровая очередь

Со стороны Тамани на подъезде к Крымскому мосту утром 11 августа скопилось более 1,3 тыс. автомобилей. По состоянию на 8:00 мск время ожидания превышало три часа, сообщается в Telegram-канале с оперативной информацией по мосту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

Со стороны Керчи в очереди на ручной досмотр находилось 360 автомобилей, ожидание составляло около часа. Интенсивное накопление транспорта на въезде в Крым со стороны Тамани началось около 6:00.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что движение на Крымский мост со стороны Тамани разрешили исключительно по федеральной автодороге А-290.

Анна Гречко