Движение по развязке на Дзержинского в Новороссийске запустят к 1 сентября

Рабочее движение транспорта по новой развязке на проспекте Дзержинского — кольцевом пересечении улиц Мурата Ахеджака, Котанова и Дзержинского — откроют до 1 сентября 2025 года. Полностью завершить работы планируется до 15 декабря 2025 года, сообщает «Ъ-Новороссийск» со ссылкой на городское управление по развитию и реконструкции автомобильных дорог.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Сейчас ведутся работы по разработке грунта, выносу коммуникаций, укладке труб и установке закладных под опоры наружного освещения. Также построена подпорная стена возле спортивного комплекса «Патриот».

Кроме того, продолжается устройство нижнего слоя асфальтобетонного покрытия, основания тротуара, подготовка земельного полотна и строительство системы ливнеотведения. Готовность объекта составляет 62%.

В городском управлении отмечают, что реконструкция повысит безопасность дорожного движения, увеличит пропускную способность и улучшит инфраструктуру Южного района.

Глава Новороссийска Андрей Кравченко поручил завершить работы по реконструкции автомобильной развязки к 1 сентября.

Анна Гречко