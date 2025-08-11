Жители Кубани массово пожаловались на сбои в WhatsApp и Telegram

Жители Краснодарского края днем 11 августа сообщили о масштабных сбоях в работе мессенджеров WhatsApp и Telegram. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Сбой.рф».

В случае с WhatsApp за последние шесть часов 9% жалоб поступили из Краснодарского края. Чаще всего неполадки фиксировали пользователи в Москве (41%), Санкт-Петербурге (9%), Новосибирской области (5%) и Свердловской области (4%).

На сбои в Telegram 12% жалоб также поступили из Краснодарского края. Больше всего сообщений зарегистрировано в Москве (26%), далее следуют Самарская область (9%), Свердловская область (8%) и Санкт-Петербург (6%).

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что жители Краснодара три дня подряд сталкивались с перебоями в работе мобильного интернета. Как отмечали пользователи в соцсетях, утром 10 августа снова начались проблемы с доступом к сети.

Анна Гречко