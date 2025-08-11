В Мостовском районе построят аэропорт «Псебай» за 290 млн рублей

В станице Андрюки Мостовского района Краснодарского края стартует проект строительства аэропорта «Псебай» с объемом инвестиций 289,7 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Во время посещения центра авиации в Сочи губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отметил важность развития современной авиационной инфраструктуры для улучшения пассажирской логистики и создания новых рабочих мест. Проект сопровождает Агентство по привлечению инвестиций Краснодарского края.

Аэропорт станет платформой для пассажирских, деловых и туристических перевозок, соответствующей современным стандартам безопасности и комфорта. В рамках реализации проекта планируется создать 22 новых рабочих места.

В ходе строительства реконструируют взлетно-посадочную полосу, возведут контрольно-пропускной пункт, командно-диспетчерский центр, ангары для техники, терминальный комплекс и здание для отдыха экипажей.

Инвестор уже оформил аренду земельного участка и ведет подготовку проектной документации и подключения к электросетям. Срок реализации проекта — до 2027 года.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что группа компаний «Аэродинамика», управляющая международным аэропортом Краснодара, разместила свыше 60 вакансий с 10 июля на платформе по подбору персонала.

Нурий Бзасежев