В Темрюкском и Славянском районах Кубани обнаружили обломки БПЛА

Обломки беспилотников обнаружили на территориях Темрюкского и Славянского районов. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Аверьянова, Коммерсантъ Фото: Татьяна Аверьянова, Коммерсантъ

Пострадавших и погибших в районах нет. На местах обнаружения обломков работают специальные и экстренные службы.

В Темрюкском районе обломки БПЛА упали на виноградники, расположенные в станице Курчанской. В Славянске-на-Кубани обломок беспилотника повредил витраж магазина. Другие фрагменты нашли в районе поселка Садовый Славянского района.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что фрагменты украинских беспилотных летательных аппаратов обнаружили на территории четырех муниципалитетов Кубани: в Темрюке, Анапе, Абинском и Выселковском районах.

Алина Зорина