В центре Краснодара на 10 дней ограничат движение из-за замены коллектора

С 23:00 11 августа до 5:00 27 августа на ул. Октябрьской в Краснодаре перекроют участок от дома №64 до №70. Движение будет организовано по реверсивной схеме, ограничения связаны с заменой последнего участка коллектора на пересечении с ул. Ленина, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным «Краснодар Водоканала», предстоит заменить 12 м трубопровода из 180, построить семь колодцев и переключить потребителей на новую сеть. Работы ведутся методом горизонтально направленного бурения без масштабных раскопок. Для беспрерывной транспортировки сточных вод установлена мобильная насосная станция.

Реконструкция коллектора диаметром 700 мм должна улучшить водоотведение в Западном и Центральном округах города. В указанный период ограничат движение на ул. Офицерской для выноса и строительства сетей в рамках реконструкции кинотеатра «Аврора».

Анна Гречко