В Краснодаре на ремонт кондиционеров в транспорте КТТУ направят 9 млн рублей

9 млн руб. направят на услуги по техническому обслуживанию и ремонту кондиционеров в общественном транспорте Краснодара. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Заказчиком является МУП «КТТУ». Закупка на сайте размещена 8 августа 2025 года, заявки принимают до 18 августа.

Подрядчику будет необходимо провести диагностику неисправностей, а также заменить и отремонтировать систему кондиционирования. Срок окончания работ — 30 сентября 2026 года. Договор между заказчиком и подрядчиком действует до 31 октября того же года.

Алина Зорина