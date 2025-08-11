В Уфе скончалась туристка после покупки чачи в Сириусе

Жительница Уфы скончалась в больнице 10 августа после отравления метанолом от чачи, купленной на рынке в Сириусе. Об этом сообщает «РБК Уфа» со ссылкой на министерство здравоохранения Республики Башкортостан.

Женщина проходила терапию в Уфе. На 8 августа медики оценивали состояние пациентки как крайне тяжелое. Лабораторные исследования подтвердили интоксикацию метанолом.

На федеральной территории Сириус 6 августа задержали двух местных жительниц, подозреваемых в причастности к отравлению людей самодельным спиртным.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявляла, что в результате употребления домашней алкогольной продукции с рынка в Сириусе три человека поступили в больницу с признаками токсического воздействия и вскоре скончались. По ее словам, пострадавших может быть больше, включая туристов из других регионов страны.

Адлерский районный суд Сочи заключил под стражу двух женщин 30 и 71 года до 4 октября 2025 года включительно. Фигурантов обвиняют в реализации опасной для жизни спиртовой продукции. Согласно материалам дела, подозреваемые продавали товар, зная о его кустарном изготовлении и несоответствии требованиям безопасности.

Из-за интоксикации алкоголем, проданным на рынке «Казачий» в Сириусе, погибли не менее десяти человек.

