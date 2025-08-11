Главные новости за 11 августа. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Депутат Заксобрания Петербурга Павел Крупник предложил обязать маркировать контент, созданный с помощью нейросетей. Парламентарий направил обращение на имя главы Роскомнадзора Андрея Липова. По мнению депутата, созданные с помощью ИИ новости и фотографии в Сети серьезно искажают реальность. Такой контент может использоваться для манипуляций и введения в заблуждения, особенно при наличии злого умысла, уверен господин Крупник.

Производитель алкогольных напитков «Ладога» занял 42 тыс. кв. метров в индустриальном парке «PNK Домодедово-2» на юге Московской области. Компания договорилась об аренде склада с девелопером PNK Group. Президент предприятия Вениамин Грабар заявил, что сосредоточение складских мощностей в одном месте отразится на эффективности логистики компании и укрепит позиции «Ладоги» на рынке.

Леноблводоканал завершил ключевые работы по реконструкции водоочистных сооружений и забетонировал все контактные осветлители в Кингисеппе. Информацию об этом опубликовала пресс-служба строительного блока администрации Ленинградской области. «Бригады работают без выходных, чтобы завершить ремонт. Впереди — замена загрузки для улучшения фильтрации воды. Восстановление четырех фильтров планируется завершить к сентябрю»,— говорится в сообщении.

Санкт-Петербургский городской суд дал 16 лет лишения свободы в ИК строгого режима обвиняемому в похищении двух человек, вымогательстве за первого сперва 400 млн, а затем 500 млн рублей. Было установлено, что фигурант совместно подельником в 2023 году совершили разбойное нападение, поместили потерпевшего в салон автомобиля и увезли в промзону на Турухтанные острова, после чего стали требовать деньги за освобождение. Также планировалось еще одно похищение, однако его осуществить не смогли.

Церемония прощания с народным артистом РФ Иваном Краско пройдет 13 августа в театре им. В.Ф. Комиссаржевской. В культурном учреждении уточнили время проведения гражданской панихиды. Желающие проститься с актером смогут присоединиться к траурной церемонии с 10:00 до 11:30 в здании на Итальянской улице. На Комаровском мемориальном кладбище состоится отпевание. Артиста похоронят там же в 14:00.

Недвижимость, счета и транспортные средства, принадлежащие гендиректору МХАТ и худруку Михайловского театра Владимиру Кехману, арестованы по запросу Следственного комитета РФ. Арест наложен, в частности, на дом и земельные участки в Подмосковье, квартиру недалеко от Кремля, жилье в Новосибирске и центре Петербурга. Общая сумма арестованного имущества составляет 350 млн рублей.

Очередная кадровая перестановка произошла в руководстве администрации Санкт-Петербурга. С 11 августа на должность председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле (КППИиТ) официально назначен Александр Ситов. До этого дня чиновник занимал пост первого заместителя и исполнял обязанности главы КППИиТ в качестве врио. На этом посту он находится с ноября 2024 года.

Петербургский гостиничный оператор VALO Hospitality берет в управление два курортных проекта в Евпатории общей площадью более 110 тыс. кв. м. Проекты станут вторым и третьим объектами компании в Крыму. В ее управлении уже находится один апарт-отель в Каламитском заливе. Подробнее — в материале «Ъ-СПб».

Горизбирком Санкт-Петербурга и избирательная комиссия Ленинградской области подписали соглашение о взаимодействии в рамках предстоящих выборов губернатора 47-го региона. Об этом в понедельник, 11 августа, сообщил глава ГИК Максим Мейксин. В общей сложности на территории Петербурга планируется образовать 18 экстерриториальных избирательных участков на выборах губернатора Ленобласти.

С 11 августа межпоездные интервалы на третьей «зеленой» ветке петербургского метро сокращаются до 2:00 – 2:45 минут. Новый режим работы связан с закрытием движения наземного транспорта по участкам Невского проспекта на период его капитального ремонта. Как уточнили в ГУП «Петербургский метрополитен», сокращение времени ожидания для пассажиров будет достигнуто за счет увеличения парности поездов в часы пик.

Губернатор Александр Беглов подписал постановление об ограничении привлечения иностранных граждан к работе курьерами-доставщиками в Петербурге. Документ расширяет перечень видов экономической деятельности, по которым в 2025 году работодателям запрещено привлекать иностранцев, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов. Для адаптации бизнеса к новым требованиям городские власти установили трехмесячный переходный период для корректировки кадровой политики.

Власти Санкт-Петербурга утвердили документацию по строительству второй нитки Главного канализационного коллектора (ГКК) на севере города. Реализация проекта пройдет в три этапа и должна позволить подключить к коллектору перспективные жилые, социальные и производственные объекты не только Петербурга, но и Ленинградской области, отметили в Смольном.