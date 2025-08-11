Метрополитен сократил межпоездной интервал на время ремонта Невского проспекта

С 11 августа межпоездные интервалы на третьей «зеленой» ветке петербургского метро сокращаются до 2:00 – 2:45 минут. Об этом сообщили в пресс-службе подземки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Как уточнили в ГУП «Петербургский метрополитен», сокращение времени ожидания для пассажиров будет достигнуто за счет увеличения парности поездов в часы пик.

Новый режим работы связан с закрытием движения наземного транспорта по участкам Невского проспекта на период его капитального ремонта.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что основные работы по ремонту Невского проспекта в Петербурге продлятся с 13 по 27 августа. В этот период времени движение транспорта по главной городской магистрали будут поэтапно ограничивать.

Андрей Цедрик