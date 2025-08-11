Александр Ситов получил официальное назначение на должность главы КППИиТ

Очередная кадровая перестановка произошла в руководстве администрации Санкт-Петербурга. С 11 августа на должность председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле (КППИиТ) назначен Александр Ситов. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

До этого дня чиновник занимал пост первого заместителя и исполнял обязанности главы КППИиТ в качестве врио. На этом посту он находится с ноября 2024 года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что врио главы Центрального района Санкт-Петербурга по назначению губернатора Александра Беглова стал Максим Романцов.

Андрей Цедрик