Суд арестовал имущество худрука Михайловского тетра на 350 млн рублей

Недвижимость, счета и транспортные средства, принадлежащие генеральному директору МХАТ и художественному руководителю Михайловского театра Владимиру Кехману, арестованы по запросу Следственного комитета РФ. Процедура была реализована постепенно, с конца июля по 8 августа, пишет «Фонтанка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Арест наложен на дом и земельные участки в Московской области, их кадастровая стоимость составляет 90 млн рублей. Обеспечительные меры также коснулись квартиры недалеко от Кремля, жилья в Новосибирске и центре Петербурга — 207 млн рублей. Суд арестовал транспортные средства, в числе которых Land Rover Range Rover. Иномарку Владимир Кехман приобрел в 2024 году за 30 млн рублей. В общей сложности арестовано имущество на 350 млн рублей. Помимо этого, заблокированы счета родственников и самого гендиректора МХАТ в двух российских банках.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в главном офисе «ББР Банка» в Петербурге прошли обыски. Тогда СМИ предположили, что они связаны с делом Владимира Кехмана.

Подробнее о расследовании уголовного дела — в материале «Ъ».

Татьяна Титаева