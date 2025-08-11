В Кингисеппе завершили ключевые работы на водоочистных сооружениях

Леноблводоканал завершил ключевые работы по реконструкции водоочистных сооружений и забетонировал все контактные осветлители в Кингисеппе. Информацию об этом опубликовала пресс-служба строительного блока администрации Ленинградской области.

«Бригады работают без выходных, чтобы завершить ремонт. Впереди — замена загрузки для улучшения фильтрации воды. Восстановление 4 фильтров планируется завершить к сентябрю»,— говорится в сообщении.

В июле из-за жалоб жителей на грязную воду губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поручил подготовить варианты строительства в Кингисеппе новых очистных сооружений к 1 августа, однако к этой дате их так и не озвучили. Подробнее об этом — в материале «Ъ-СПб».

Артемий Чулков