Смольный утвердил документацию по второй нитке Главного канализационного коллектора

Власти Санкт-Петербурга на заседании в понедельник, 11 августа, утвердили документацию по строительству второй нитки Главного канализационного коллектора (ГКК) на севере города.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, реализация проекта пройдет в три этапа и должна позволить подключить к коллектору перспективные жилые, социальные и производственные объекты не только Петербурга, но и Ленинградской области.

Также дублер главного коллектора диаметром 4 м позволит контролировать состояние основной магистрали и своевременно ее ремонтировать. Помимо этого, вторая нитка сможет принимать на себя ливневые потоки при сверхнормативных осадках.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что на продолжение строительства второй нитки Главного канализационного коллектора из федерального бюджета Санкт-Петербургу будет выделено 11,9 млрд рублей.

Андрей Цедрик