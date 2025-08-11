Петербуржца осудили на 16 лет за похищение людей и вымогательство 400 млн рублей

Санкт-Петербургский городской суд дал 16 лет лишения свободы в ИК строгого режима обвиняемому в похищении двух человек, вымогательстве за первого сперва 400 млн рублей, а затем 500 млн рублей. Олега Бодрова также признали виновным в совершении разбоя, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Суд установил, что подсудимый совместно с Андреем Виноградовым два года назад создали организованную группировку, распределили роли и разработали план совершения преступлений. Два года назад они решили похитить человека, незаконные намерения были реализованы путем инсценировки ДТП с участием машины жертвы. За освобождение у похищенного и его брата требовали 400 млн рублей. Однако члены ОГ денежных средств не получили.

В сентябре 2023 года Олег Бодров и Андрей Виноградов решили похитить и осуществить разбойное нападение в отношении другого человека для последующего вымогательства. Когда пострадавший возвращался к своему автомобилю на парковке рынка «Юнона», члены группировки совершили разбойное нападение, поместили потерпевшего в салон автомобиля и увезли в промзону на Турухтанные острова. Там злоумышленники продолжили выдвигать требования о передаче им 500 млн рублей. Фигуранты уголовного дела отправились к месту жительства второго лица, там похитили сейф с ювелирной брошью, травматическим пистолетом и патронами. Затем похищенного оставили, поскольку посчитали, что план реализован. Ущерб потерпевшему причинен на сумму более 258 тыс. рублей, а также моральные страдания и телесные повреждения.

Планировалось еще одного похищение, но его не осуществили. Олег Бодров частично признал вину. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет в исправительной колонии строгого режима. В пользу второго потерпевшего взыскали чуть более 258 тыс. рублей и миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что вторым похищенным группировкой был бизнесмен, который владеет компаниями, изготовляющими металлический крепеж для судов.

Татьяна Титаева