Депутат Крупник предложил ввести обязательную маркировку ИИ-контента

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил обязать маркировать контент, созданный с помощью нейросетей. Парламентарий направил обращение на имя главы Роскомнадзора Андрея Липова, пишет RT.

По мнению депутата, созданные искусственным интеллектом новости и фотографии в Сети серьезно искажают реальность. Такой контент могут использоваться для манипуляций и введения в заблуждения, особенно при наличии злого умысла, уверен господин Крупник.

«Учитывая высокую общественную опасность явления, считаю необходимым внедрить правила обязательного маркирования любого нейросетевого контента, находящегося в общественном доступе»,— содержится в обращении депутата.

Он предлагает помечать любые сгенерированные или измененных изображения, видеоролики или аудио соответствующими сообщениями.

Татьяна Титаева