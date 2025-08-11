Прощание с Иваном Краско состоится 13 августа в театре им. Комиссаржевской

Церемония прощания с народным артистом России Иваном Краско пройдет 13 августа в театре имени В. Ф. Комиссаржевской. В пресс-службе культурного учреждения уточнили время проведения гражданской панихиды.

Желающие проститься с актером смогут присоединиться к траурной церемонии с 10:00 до 11:30 в здании на Итальянской улице. На Комаровском мемориальном кладбище состоится отпевание. Актера похоронят там же в 14:00.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Иван Краско скончался 9 августа на 95-м году жизни. Свои соболезнования в связи с утратой родным и близким артиста принес губернатор Петербурга Александр Беглов.

Татьяна Титаева