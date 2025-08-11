Гостиничный оператор VALO Hospitality взял в управление курортные проекты в Крыму

Петербургский гостиничный оператор VALO Hospitality берет в управление два курортных проекта в Евпатории общей площадью более 110 тыс. кв. м. Проекты станут вторым и третьим объектами компании в Крыму. В ее управлении уже находится один апарт-отель в Каламитском заливе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как сообщили в компании, договоры на консалтинговое сопровождение проектов в Крыму VALO Hospitality подписал с СЗ «Западный Проспект 82» и СЗ «Симферопольская девелоперская компания» в начале августа. Жилой комплекс «Проспект 82» строится в Евпатории на участке 1,95 га. Проект реализуется как курортная резиденция с отельным управлением. Комплекс включает три башни по 23 этажа, объединенные общим стилобатом с внутренней инфраструктурой. Всего проект, общая площадь которого составляет 69,5 тыс. кв. м, рассчитан на 779 квартир. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на четвертый квартал 2028 года.

Апарт-комплекс «Мойнако Резорт», возводимый в районе озера Мойнакское в Евпатории, представляет собой пять башен на 2,5 тыс. номеров. Первая очередь включает два 24-этажных корпуса на 43,5 тыс. кв. м — сдать их планируется в 2028 году. Объекты второй очереди находятся на стадии проектирования.

Это не первые проекты VALO Hospitality на территории Республики Крым. В 2024 году компания заключила соглашение об управлении гостиничным кластером в рамках проекта Tempo в Каламитском заливе. Комплекс состоит из четырех корпусов апартаментов на 1044 юнита и 4-х звездочной гостиницы на 250 номеров площадью 8 тыс. кв. м. Общая площадь отеля составит 18,5 тыс. кв. м.

Александра Тен