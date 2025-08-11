Петербургская компания «Ладога» арендовала склад под Москвой

Производитель алкогольных напитков «Ладога» занял 42 тыс. кв. метров в индустриальном парке «PNK Домодедово-2» на юге Московской области. Компания договорилась об аренде склада с девелопером PNK Group, пишут «Ведомости».

Информацию о сделке подтвердили два консультанта, работавшие с компаниями, а также в самой «Ладоге». Президент предприятия Вениамин Грабар заявил, что сосредоточение складских мощностей в одном месте отразится на эффективности логистики компании и укрепит позиции «Ладоги» на рынке. До этого компания заняла площади в складских комплексах в Пушкино и Климовске.

Предприятие основано в Санкт-Петербурге в 1995 году. Сперва основной деятельностью компании была дистрибуцией алкоголя из-за рубежа, затем «Ладога» запустила собственное производство алкоголя в Ленобласти. В список брендов напитков входят водка «Царская», джин Barrister, виски «Крутояр» и Fowler’s, ром Cool Skeleton, аперитив Ligare, коньяк Roullet.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что «Ладога» запустила выпуск виски «Крутояр».

Татьяна Титаева