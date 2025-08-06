Главные новости за 6 августа. Кубань, Крым, Адыгея

Жителя Чечни в Краснодаре будут судить по делу о стрельбе около ночного клуба.

Краснодарский краевой суд изменил решение Первомайского районного суда по иску Ксении Мироновой к МУП «КТТУ» и увеличил размер компенсации морального вреда с 500 тыс. до 700 тыс. руб.

Майкопский районный суд 14 августа приступит к рассмотрению двух уголовных дел, возбужденных в связи с гибелью туриста во время сплава по реке Белой в Республике Адыгея. Фигурантами процесса являются индивидуальный предприниматель — организатор тура — и инструктор по рафтингу, не имевший необходимой квалификации.

На ФТ «Сириус» полиция задержала двух жительниц Краснодарского края, которых подозревают в продаже несертифицированного алкоголя.

Роспотребнадзор не выявил нарушений в морской воде в Геленджике.

Во всех муниципальных учреждениях образования, культуры и спорта Краснодара завершили установку систем видеонаблюдения.

Фонд микрофинансирования Кубани занял первое место в рейтинге государственных микрофинансовых организаций за 2024 год, получив ранг AA и статус E+ за устойчивость и эффективность.

В Краснодарском крае в 2018–2024 годах за счет средств внебюджетных источников благоустроили 184 территории.

Краевой минсельхоз поручил «Кубанскому сельскохозяйственному информационно-консультативному центру» разработать методику оценки виноградопригодности земель региона.