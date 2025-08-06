После отравления самодельным алкоголем в Сириусе возбудили уголовное дело

На федеральной территории Сириус полиция задержала двух жительниц Краснодарского края, которых подозревают в продаже несертифицированного алкоголя. Об этом в своем Telegram-канале сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По предварительным данным, жительницы торговали спиртосодержащей продукцией домашнего приготовления на рынке «Казачий». После употребления несколько человек были госпитализированы с признаками отравления, трое скончались. По информации ведомства, пострадавшими могли стать и туристы из других регионов.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ (сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекший смерть человека). В рамках расследования сотрудники полиции при поддержке Росгвардии провели рейды на территории рынка, изъяли подозрительный алкоголь и направили его на экспертизу.

Сейчас устанавливаются производитель и иные лица, причастные к распространению продукции.

Анна Гречко