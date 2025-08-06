На оценку виноградопригодности земель Кубани направят 60 млн рублей

Краевой минсельхоз поручил Кубанскому сельскохозяйственному информационно-консультативному центру разработать методику оценки виноградопригодности земель региона. На реализацию проекта предусмотрено 60,2 млн руб., говорится в приказе ведомства, опубликованном на сайте администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

Ранее аналогичный пилотный проект планировал запустить Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт». В 2024 году сообщалось, что в рамках инициативы планируется исследование состава почв, а также влияние на них климатических условий за последние 50 лет. Реализация программы запланирована в Анапе, Новороссийске, Крымском и Темрюкском районах.

По данным на март 2025 года, площадь виноградопригодных земель в крае составляла 79,3 тыс. га. Из них использовались 32,5 тыс. га, а резервные территории — 46,8 тыс. га. Создание почвенно-климатических карт терруаров Кубани запланировано на 2026 год.

Анна Гречко