В школах Краснодара установили более 14 тысяч камер видеонаблюдения

Во всех муниципальных учреждениях образования, культуры и спорта Краснодара завершили установку систем видеонаблюдения. Об этом сообщил мэр города Евгений Наумов на своей странице во «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам градоначальника, в зданиях и на прилегающих территориях работают более 14,1 тыс. камер. Наибольшее число устройств установлено в школах и детских садах. В некоторых учреждениях их количество достигает 297, как, например, в детсаду «Сказка». Системы также охватывают дома культуры, учреждения допобразования, физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивные школы.

Камеры размещают с учетом устранения «слепых зон». Видео поступает на посты охраны, запись ведется круглосуточно и хранится не менее 30 суток.

Ранее в администрации Краснодара обсудили развитие системы видеонаблюдения. Одной из задач стало расширение серверных мощностей для внедрения нейроаналитики.

Анна Гречко