Суд увеличил компенсацию сбитой троллейбусом краснодарке до 700 тысяч рублей

Краснодарский краевой суд изменил решение Первомайского районного суда по иску Ксении Мироновой к МУП «КТТУ» и увеличил размер компенсации морального вреда с 500 тыс. до 700 тыс. руб. Об этом сообщается на сайте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, в марте 2022 года на ул. Ставропольской водитель муниципального троллейбуса совершила наезд на женщину, переходившую дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате происшествия Ксения Миронова получила тяжкий вред здоровью.

Как установила судебно-медицинская экспертиза, пострадавшей была причинена травма головы, туловища и конечностей. У краснодарки диагностировали стойкие нарушения зрения, а также другие последствия.

Госпожа Миронова заявила иск к КТТУ на 3 млн руб., ссылаясь на утрату возможности работать по профессии графического дизайнера. Первая инстанция назначила компенсацию в 500 тыс. руб., однако апелляционная коллегия сочла сумму недостаточной, учитывая характер травм и их последствий.

Анна Гречко