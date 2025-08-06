Роспотребнадзор не выявил нарушений в морской воде в Геленджике

Специалисты Роспотребнадзора провели около 3,8 тыс. исследований качества морской воды в акватории Геленджика с начала курортного сезона. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Геленджика Фото: пресс-служба администрации Геленджика

Мониторинг организован в 22 контрольных точках, включая 13 в пределах бухты. Отбор проб осуществляется еженедельно. Вода исследуется по санитарно-химическим, микробиологическим, вирусологическим показателям, а также на наличие нефтепродуктов и возбудителей инфекций.

По данным ведомства, ни одно из проведенных исследований не выявило отклонений от санитарных норм. Последний отбор проб провели на Центральном пляже в зоне детского купания — показатели вновь соответствовали нормативам.

Контроль качества морской воды продлится до 10 октября.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что Геленджик стал лидером по доходности посуточной аренды жилья среди российских городов-миллионников и популярных туристических локаций. По данным «Домклик», сдача стандартной квартиры площадью 35 кв. м в Геленджике принесла 42,5% годовых по итогам 2024 года.

Анна Гречко